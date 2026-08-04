Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Betrug durch falschen Bankmitarbeiter

Lienen (ots)

In Lienen ist eine 58-jährige Frau Opfer eines Betrugs durch einen falschen Bankmitarbeiter geworden.

Ein vermeintlicher Bankmitarbeiter rief die Frau an und gab ihr gegenüber an, dass mehrere Abbuchungen von ihrem Konto in verschiedene Länder vorgemerkt seien. Bei dem Anruf wurde die Telefonnummer des Bankberaters der Frau angezeigt. Dies ist technisch über das sogenannte Spoofing möglich. Deshalb ging die Frau davon aus, dass es sich tatsächlich um einen Mitarbeiter ihrer Bank handelte.

Der Mann sicherte ihr zu, dass er die Buchungen rückgängig machen würde, wenn sie ihm die dafür erforderliche TAN durchgeben würde. Die Frau gab auf Anforderungen mehrere TANS heraus und verlor einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.

Die Polizei warnt vor den Anrufen falscher Bankmitarbeiter. Werden Sie stutzig, wenn Sie von Unbekannten wegen angeblicher Ungereimtheiten auf ihrem Konto angerufen werden. Legen Sie auf, wenn Ihnen der Sachverhalt komisch vorkommt und rufen Sie selber unter der Ihnen bekannten Nummer Ihre Bank an.

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