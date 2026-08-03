Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Fahrradeigentümer gesucht

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Emsdetten (ots)

In Emsdetten sind bereits am Freitag (10.07.) gegen 21.10 Uhr im Bereich Müldersbusch zwei verschlossene Fahrräder im Gebüsch aufgefunden worden. Die Räder wurden sichergestellt.

Nach Ermittlungen der Beamten konnte eines der Räder seinem Eigentümer zugeordnet werden. Der Eigentümer des zweiten Rades konnte noch nicht ermittelt werden.

Bei dem zweiten Rad handelt es sich um ein lilanes Damenrad der Marke Rixe. Das Rad hat einen Frontkorb und eine grüne Klingel. Es war mit einem Rahmenschloss verschlossen. Trotz Rahmennummer konnte das Rad bislang keiner Person zugeordnet werden.

Die Polizei bitten den Eigentümer oder Personen, die ihn kennen, sich auf der Wache in Emsdetten zu melden, Telefon 02572/9306-4415.

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