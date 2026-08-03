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Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall

Emsdetten (ots)

Am Samstag (01.08.) stürzte eine 73-jährige Fahrradfahrerin in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr im Bereich Dannenkamp / Hemberger Damm und verletzte sich leicht.

Nach ersten Ermittlungen kam der Frau ein unbekannter Pkw, vermutlich ein SUV, entgegen. Kurz darauf verlor die Frau das Bewusstsein und stürzt mit ihrem Rad in einen Busch. Bislang noch unbekannte Passanten halfen der leicht verletzten Frau.

Was genau zum Sturz geführt hat, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem Pkw machen können. Insbesondere die Passanten, welche der Frau halfen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise bitte an die Polizei Emsdetten unter Telefon 02572/93064415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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