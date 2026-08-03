Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Pedelecfahrer schwer verletzt

Rheine (ots)

Am Sonntag (02.08.) hat sich ein 46-jähriger Mann aus Neuenkirchen bei einem Sturz mit seinem Pedelec schwer verletzt.

Der Mann fuhr gegen 06.40 Uhr auf dem Fuß- und Radweg der Catenhorner Straße in Richtung Bauerschaftsstraße. In Höhe der Einmündung Franzosenweg kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach ersten Erkenntnissen touchierte er dabei mit seinem Pedelec ein Verkehrsschild und stürzte.

Der 46-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang allen Radfahrern, einen Fahrradhelm zu tragen. Dieser schützt zwar nicht vor Unfällen, kann aber schwere Kopfverletzungen verhindern.

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