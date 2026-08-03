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Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Autofahrerin schwer verletzt

Saerbeck (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (31.07.26) gegen 13.50 Uhr auf der B 475 ist eine 57-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden.

Zunächst fuhr ein 53-Jähriger aus Ibbenbüren mit einem brauen VW Touran auf der Westladbergener Straße (B 475) in Richtung Saerbeck. In Höhe der Auffahrt zur Ibbenbürener Straße (B 219) wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen eine 57-jährige Autofahrerin aus Steinfurt, die mit einem blauen Toyota Corolla ebenfalls auf der Westladbergener Straße in Richtung Ladbergen fuhr. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

Die 57-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Saerbeck war vor Ort, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Der Sachschaden liegt geschätzt bei rund 19.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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