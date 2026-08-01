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Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Schwerer Verkehrsunfall

Emsdetten (ots)

Heute am Samstag (01.08.) hat sich um 14.14 Uhr auf der K56 zwischen Emsdetten und Hembergen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 28-jährige Fahrzeugführer aus Ibbenbüren mit zwei weiteren Mitfahrern (23 und 24 Jahre alte Männer) in einem Ford die K56 in Fahrtrichtung Emsdetten. Zeitgleich ist ein 66-jähriger Fahrzeugführer aus Emsdetten mit seiner 63-jährigen Beifahrerin in einem VW in die entgegengesetzte Richtung unterwegs gewesen. Der 28-Jährige beabsichtigte nach links in eine Straße einzubiegen und übersah dabei den entgegenkommenden 66-jährigen Fahrzeugführer. Es kam zur Kollision.

Die 63-jährige Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Beide Fahrzeugführer wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Mitfahrer des 28-Jährigen verblieben unverletzt.

Zum entstandenen Sachschaden kann zurzeit noch keine Angabe gemacht werden.

Die Polizei und Rettungskräfte sind mit starken Kräften vor Ort. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam ist eingesetzt.

Die K56 ist in beide Fahrtrichtungen zur Unfallaufnahme gesperrt. Ein Zeitraum für die Sperrung kann derzeit nicht angegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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