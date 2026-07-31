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Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Frisörbedarf aus Auto gestohlen

Lotte (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Mittwoch (29.07.), 14.00 Uhr und Donnerstag (30.07.), 08.30 Uhr Zugang zu einem Auto verschafft, das an der Königsberger Straße in Büren abgestellt war.

Aus dem Wagen, einem Opfel Zafira, stahlen die Täter Frisörutensilien - darunter eine Schere sowie eine Haarschneidemaschine. Der Wert liegt im hohen dreistelligen Eurobereich. Wie die Unbekannten in das Auto gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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