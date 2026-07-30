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Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Brand eines Unterstandes

Tecklenburg (ots)

Am Mittwoch (29.07.) hat gegen 23.35 Uhr auf dem Gelände der Klinik Tecklenburger Land an der Bahnhofstraße ein Unterstand gebrannt.

Ein Zeuge hörte einen lauten Knall und entdeckte das Feuer. Er alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte. Bei dem Unterstand handelt es sich um ein Raucherhäuschen aus Glas, in dem sich zwei Sitzecken befinden. Nach ersten Ermittlungen sind die Sitzpolster der Sitzecken auf noch unbekannte Art und Weise in Brand geraten. Durch die Hitzeentwicklung zersprang eine Glasscheibe des Unterstands, eine weitere wurde durch das Feuer beschädigt. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen, die in der angegebenen Zeit an der Bahnhofstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Lengerich in Verbindung zu setzen, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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