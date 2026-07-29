Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Randalierer festgenommen, zwei Polizeibeamte im Einsatz verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch (29.07.) wurde die Polizei über einen Randalierer in einem Tankstellengebäude an der Rheiner Straße 320 informiert. Der Mann schmeiße mit Gegenständen in den Räumlichkeiten um sich und habe eine Mitarbeiterin angegriffen.

Bei Eintreffen der Polizei war die Glasscheibe der Theke der Bäckerei, die sich ebenfalls in den Räumlichkeiten befindet, eingeschlagen. Des Weiteren lagen diverse Gegenstände verstreut auf dem Boden, ein Regal war umgeworfen und eine Fensterscheibe zerschlagen.

Nach ersten Erkenntnissen war eine Mitarbeiterin gegen 05.45 Uhr dabei, die Bäckerei für die Öffnung vorzubereiten. Plötzlich trat der unbekannte Mann in den Raum, ging hinter die Tankstellentheke und entnahm dort Zigarettenschachteln. Mit diesen bewarf er die Mitarbeiterin. Daraufhin bat die Frau den Mann zu gehen, worauf es zu einer Rangelei kam und der Mann anschließend mit weiteren Gegenständen die Frau bewarf. Diese konnte dann leicht verletzt aus dem Gebäude flüchten.

Bei Eintreffen der Polizei zeigte sich der Mann sehr aggressiv. Die Beamten drohten ihm deshalb den Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes (Taser) an. Da der Mann sich davon unbeirrt zeigte und weiterhin aggressiv auftrat, nutzten die Beamten dieses und nahmen ihn anschließend in Gewahrsam. Dabei wurden zwei Polizeibeamte verletzt. Einer von ihnen war anschließend dienstunfähig.

Da der Täter sich während seines Aufenthaltes in der Tankstelle/Bäckerei Verletzungen zugezogen hat, wurde er anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 48-jährigen Ibbenbürener. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand, wurde eine Blutprobe angeordnet.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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