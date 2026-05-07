Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Neuer Stellvertreter in der Leitung der Polizeiinspektion in Cochem

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Cochem (ots)

Mario Brixius heißt der neue stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Cochem.

In einer kleinen feierlichen Runde begrüßten der Leiter der Polizeidirektion Mayen Ralf Durben, die Vorsitzende des örtlichen Personalrates Tina Saxler-Ixfeld und der Leiter der Polizeiinspektion Cochem Heiko Schmitz den neuen Stellvertreter in der Leitung der Inspektion.

PHK Brixius, der im Jahre 1973 in Cochem geborene Polizeihauptkommissar, folgt Ralf Hausmann, welcher Ende April in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Nach Stationen in Enkenbach, Boppard und Mayen war PHK Brixius bereits in den Jahren von 2016 bis 2019 in Cochem als Dienstgruppenleiter eingesetzt.

Hiernach führte sein Weg über Verwendungen in Daun und der stellvertretenden Leitung in Zell zurück in seine Heimatdienststelle.

Hier hat PHK Brixius zum 01.05.2026 seine neue Aufgabe in Cochem übernommen.

In dem neuen Dienstgebiet ist er mitverantwortlich für ca. 47.000 Einwohner auf einer Fläche von knapp über 500 Quadratkilometern.

Neben der touristisch geprägten Mosel mit vielen größeren Veranstaltungen liegt auch der Flugplatz in Büchel im Betreuungsbereich der Polizei Cochem.

Mario Brixius: "Ich freue mich auf die kommenden neuen Aufgaben, die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen sowie auf meine Heimat und ihre Menschen."

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