Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, betrügerische Schrotthändler

Emsdetten (ots)

Am Montag (27.07.) ist ein Ehepaar an der Wibbeltstraße Opfer von betrügerischen Schrottsammlern geworden.

Die Frau sah gegen 12.00 Uhr das Fahrzeug eines Schrotthändlers auf der Straße fahren und fragte, ob er zwei Gegenstände mitnehmen könnte. Der Beifahrer stieg aus und ging mit der Frau zum Kellereingang. Die Frau bat den Mann, dort zu warten, um die Sachen zu holen. Als sie im Keller war, hörte sie jemanden im Haus. In dem Moment kam ihr Ehemann nach Hause. Die Frau machte diesen sofort auf die Situation aufmerksam.

Der Emsdettener ging durch die noch geöffnete Haustür ins Haus, wo ihm der Fahrer des Schrotthändlerautos entgegenkam. Beide Männer flüchteten anschließend mit dem Wagen.

Der Frau fiel später auf, dass aus der Wohnung Schmuck entwendet wurde. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.

Die beiden Männer waren mit einem Kastenwagen unterwegs, der ein Kölner Kennzeichen hatte. Sie werden wie folgt beschrieben: Beide Männer waren etwa 40 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß und hatten eine kräftige Statur. Beide Männer trugen einen Bart.

Die Polizei warnt vor dieser Masche. Lassen Sie niemals fremde Personen in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Schließen Sie immer alle Türen, wenn Sie aus dem Haus gehen. Oft wartet eine zweite Person vor dem Haus, um danach unbemerkt hinein zu gelangen. Seriöse Schrottsammler können sich ausweisen und kündigen ihre Sammlungen in der Regel vorher an.

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