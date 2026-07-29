Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Betrug durch falschen Bankmitarbeiter, Täter erbeuten hohen vierstelligen Euro-Betrag

Rheine (ots)

Am Dienstag (27.07.) hat sich am frühen Abend ein angeblicher Bankmitarbeiter bei einer Seniorin in Rheine gemeldet. Er sagte der Frau, dass es hohe Abbuchungen auf ihrem Konto gebe. Diese könne er stoppen.

Der Unbekannte forderte die Seniorin auf, die Bank-App auf ihrem Handy zu öffnen. Anschließend gab der Mann Anweisungen, um die Überweisungen angeblich zu stoppen. Dazu gab er der Rheinenserin einen Namen und eine IBAN an. Auf diese sollte die Frau drei Überweisungen tätigen, was sie auch machte.

Anschließend bekam sie die Info, dass sie gegen Abend eine Rückmeldung erhalten würde, was nicht passierte. Da wurde die Frau misstrauisch. Sie kontaktierte ihre Bank und stellte fest, dass ein hoher vierstelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht wurde.

Die Polizei warnt erneut vor dieser Masche. Wenn Sie von Unbekannten angrufen werden, die sich als Mitarbeiter von Banken oder Zahlungsdiensten ausgeben, werden Sie misstrauisch. Besonders wenn Ihnen gesagt wird, es gebe unregelmäßige Vorgänge auf Ihrem Konto.

Legen Sie in so einem Fall auf und kontaktieren Sie die Ihnen bekannte Bank oder den Dienstleister über die Ihnen bekannte Telefonnummer. Holen Sie sich auch Hilfe durch Bekannte, Verwandte oder Freunde. Oder wenden Sie sich direkt an die Polizei!

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