Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Pkw-Fahrer schwer verletzt, Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Ibbenbüren (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochmorgen (29.07.) auf der Alstedder Straße gekommen.

Ein 38-jähriger Ibbenbürener fuhr gegen 01.20 Uhr mit einem BMW auf der Alstedder Straße in Richtung Ibbenbürener Innenstadt. In Höhe der Kreuzung mit dem Kümperweg und der Brüder-Grimm-Straße kam der Mann aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW überfuhr zunächst ein Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten und touchierte anschließend eine Steinmauer und zwei Bäume. Danach kam der Wagen zum Stehen.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe angeordnet.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Alstedder Straße im Kreuzungsbereich in beide Richtungen gesperrt. Am BMW entstand ein Totalschaden. Insgesamt liegt der Schaden nach ersten Schätzungen bei 18.500 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

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