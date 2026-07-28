Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Anruf von falschem Paypal-Mitarbeiter, vierstelligen Betrag verloren

Hörstel (ots)

Eine Frau aus Hörstel ist am Montag (27.07.) von einem vermeintlichen Paypal-Mitarbeiter angerufen worden. Dieser behauptete, dass von ihrem Konto nicht autorisierte Abbuchungen stattgefunden hätten. Angeblich sei dies ein Hacker-Angriff.

Nun müsse das Profil der Geschädigten geschützt werden. Der Anrufer forderte die Frau auf, mehrere Apps herunterzuladen - angeblich, um ihr Geld vor den Hackern zu schützen. Anschließend erhielt der Anrufer Zugriff auf das Handy der Hörstelerin. Die Geschädigte wurde aufgefordert, mehrere "Testüberweisungen" zu tätigen.

Schließlich wurde die Frau skeptisch und rief ihre Hausbank an. Der Betrug flog auf. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Niemals kontaktiert ein Paypal-Mitarbeiter Sie telefonisch. Geben Sie an unbekannte Personen niemals sensible Daten, wie Benutzernamen, Passwörter, PINs oder ähnliches weiter. Niemals sollten Sie auf Anweisung von Unbekannten eine App auf Ihr Handy oder eine Fremdsoftware auf Ihren PC laden.

Wenn es zu einem solchen Anruf kommt, bei dem angebliche Mitarbeiter von Banken oder Zahlungsdiensten von unregelmäßigen Vorgängen auf Ihrem Konto sprechen: Legen Sie einfach auf! Kontaktieren Sie die Ihnen bekannte Bank oder den Dienstleister über eine Telefonnummer, die Sie selbst raussuchen. Holen Sie sich Hilfe durch Bekannte, Verwandte oder Freunde. Oder wenden Sie sich direkt an die Polizei!

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