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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand einer Gartenhütte, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Auf dem Gelände des Kleingartenvereins an der Salzbergener Straße hat am frühen Dienstagmorgen (28.07.) eine Gartenhütte gebrannt.

Ein Zeuge informierte die Polizei gegen 02.00 Uhr über das Feuer. Auf dem Gelände stand die Gartenhütte direkt neben dem Vereinsheim in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Über die Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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