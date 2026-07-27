Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl, Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht

Greven (ots)

Die Kreispolizei Steinfurt sucht im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem Täter, der im Verdacht steht, Anfang Februar dieses Jahres einer Frau in Greven die Geldbörse gestohlen zu haben.

Die Frau war in einem Grevener Supermarkt, als sie an der Kasse bemerkte, dass ihr Portemonnaie entwendet wurde. Kurz nach der Tat hat ein unbekannter Mann bereits Bargeld an einem Geldautomaten vom Konto der Frau abgehoben.

Wer den Mann erkennt oder Hinweise auf ihn geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Hier geht's zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/211189

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