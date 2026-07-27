Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Anruf von falschem Bankmitarbeiter, finanzieller Schaden

Rheine (ots)

In Rheine hat es einen Betrug durch einen falschen Bankmitarbeiter gegeben. Der angebliche Mitarbeiter der Volksbank Münsterland rief am Samstag (25.07.) den Geschädigten an. Der Anrufer behauptete, es gebe auffällige Kontobewegungen auf dem Konto des Rheinensers. Um das Geld zu sichern, sollte der Geschädigte eine TAN-Nummer herausgeben. Später stellte der Rheinenser fest, dass ein hoher vierstelliger Eurobetrag von seinem Konto abgebucht worden war.

Die Polizei warnt vor diesem Betrug. Betrüger geben sich am Telefon als Bankangestellte aus und gaukeln beispielsweise vor, dass das Konto des Angerufenen gehackt worden sei oder es auffällige Abbuchungen gebe.

Legen Sie bei solchen Anrufen, die Ihnen unglaubwürdig vorkommen, auf. Versuchen Sie, Ihre Hausbank unter der Ihnen bekannten Nummer anzurufen. Dort können Sie klären, ob es sich um einen Betrug handelt. Oder wenden Sie sich direkt an die Polizei.

Informationen zu dieser und weiteren Betrugsmaschen sowie Handlungsanweisungen, wenn es zum Betrug gekommen ist, finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

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