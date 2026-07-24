Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falsche Bankmitarbeiterin

Landkreis Hildburghausen (ots)

Eine unbekannte Betrügerin rief diese Woche mehrfach einen 39-Jährigen an und gab sich als Mitarbeiterin seiner Bank aus. In einem Telefongespräch am Mittwochabend teilte sie ihm mit, dass seine Banking-App aktualisiert werden müsse und leitete ihn beim Herunterladen angeblich benötigter Apps an. Der Mann erteilte währenddessen verschiedene Zugriffe. Als er später auf sein Konto sah, stellte er fest, dass die Betrüger eine Überweisung von fast 35.000 Euro veranlasst hatten. Seien Sie misstrauisch. Gewähren Sie unbekannten Personen keinen Zugriff auf Ihre Geräte oder Ihre Apps. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen Sie auf. Kontaktieren Sie Ihre Bankmitarbeiter persönlich unter den Ihnen bekannten Kontaktdaten oder im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110.

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