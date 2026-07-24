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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falsche Bankmitarbeiterin

Landkreis Hildburghausen (ots)

Eine unbekannte Betrügerin rief diese Woche mehrfach einen 
39-Jährigen an und gab sich als Mitarbeiterin seiner Bank aus. In 
einem Telefongespräch am Mittwochabend teilte sie ihm mit, dass seine
Banking-App aktualisiert werden müsse und leitete ihn beim 
Herunterladen angeblich benötigter Apps an. Der Mann erteilte 
währenddessen verschiedene Zugriffe. Als er später auf sein Konto 
sah, stellte er fest, dass die Betrüger eine Überweisung von fast 
35.000 Euro veranlasst hatten. 
Seien Sie misstrauisch. Gewähren Sie unbekannten Personen keinen 
Zugriff auf Ihre Geräte oder Ihre Apps. Lassen Sie sich am Telefon 
nicht unter Druck setzen und legen Sie auf. Kontaktieren Sie Ihre 
Bankmitarbeiter persönlich unter den Ihnen bekannten Kontaktdaten 
oder im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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