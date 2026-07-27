Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Diebstahl aus Pkw, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag (25.07.), 20.00 Uhr und Sonntag (26.07.), 10.15 Uhr an einem VW Kombi die Seitenscheibe an der Beifahrertür eingeschlagen.

Der Wagen war an der Straße Emsinsel in der Nähe der Kreuzung Nordwalder Straße / Kardinal-von-Galen-Straße geparkt. Die Unbekannten durchsuchten den VW und entwendeten ein Portemonnaie und einen Schlüsselbund. Die genaue Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

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