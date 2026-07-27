Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Quad gestohlen, zur Fahndung ausgeschrieben

Rheine (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (23.07.), 16.00 Uhr und Sonntag (26.07.), 11.30 Uhr ist an der Kreuzung Bevergerner Straße/Mondstraße ein Quad gestohlen worden.

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen ST-DT24 war auf dem dortigen Parkplatz abgestellt worden. Es handelt sich um ein 1000er Quad des Herstellers Zhejiang Jonway, das hinten und vorne mit einem Koffer ausgestattet ist. Außerdem hat es ein schwarz-weißes Tarnnetzmuster. Der Wert liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Rheine entgegen, Telefon 05971/938-4215.

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