Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Pkw kollidiert mit Baum - zwei Personen verletzt

Pasewalk (ots)

Am heutigen Vormittag, 11. Juni 2026, kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 104 zwischen Pasewalk und Polzow.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 66-Jähriger die B 104, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, mit einem Straßenbaum kollidierte und anschließend auf einer angrenzenden Ackerfläche zum Stehen kam.

Durch den Unfall zogen sich sowohl der Fahrer des Pkw, als auch seine 47-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu.

Der Pkw war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 13.000 Euro.

Die B 104 war für die Dauer von ungefähr zwei Stunden, zum Teil voll, gesperrt.

Die beiden Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

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