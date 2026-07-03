Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 61-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag im Stadtteil Weststadt wurde ein 61-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt.

Ein 53-jähriger Mann war gegen 11.30 Uhr mit seinem Fahrzeug der Marke Polestar auf der Rohrbacher Straße in Richtung Südstadt unterwegs. Auf Höhe der Kaiserstraße wollte er nach links in eine Tiefgarage einfahren. Der Fahrer eines entgegenkommenden Lastwagens hielt an und gab dem 53-Jährigen Handzeichen, dass er fahren könne. Beim Einfahren in die Tiefgarage jedoch übersah er den Radfahrer, der auf dem Fahrradschutzstreifen rechts neben dem Lastwagen fuhr und stieß mit diesem zusammen. Der Radler hatte noch vergeblich versucht, auszuweichen, stürzte aber dennoch auf die Motorhaube und schließlich auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich leichte Verletzungen in Form von Körperprellungen zu. Er begab sich selbständig in medizinische Betreuung.

Am Fahrrad entstand nur geringfügiger Sachschaden, am Polestar rund 3.700 Euro.

Der Lastwagenfahrer, der den 53-Jährigen durchgelassen hatte, war zwischenzeitlich davongefahren.

Da der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die Polizei nun Zeugen des Unfalls, die sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf geben können. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111 zu melden.

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