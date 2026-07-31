Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, zwei brennende Autos

Lotte (ots)

An der Marktstraße/Ecke Widum haben am frühen Donnerstagmorgen (30.07.) zwei Autos gebrannt. Ein weißer Alfa Romeo brannte aus, ein daneben geparkter weißer VW Polo wurde beschädigt.

Um kurz vor 05.00 Uhr wurden Polizeibeamte zum Einsatzort gerufen, die Feuerwehr war schon vor Ort. Diese hatte den Brand an den beiden Autos bereits gelöscht. Der Alfa war im hinteren Bereich komplett ausgebrannt, der VW hatte starke Beschädigungen. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/591-4315.

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