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Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Fahrrad aus Parkhaus geworfen

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstag (28.07.) gegen 21.30 Uhr vom neuen Parkhaus an der Fachhochschule Steinfurt an der Straße Flögemannsesch ein Kinderfahrrad auf die Straße geworfen.

Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei. Er sah, wie Unbekannte das Rad von der obersten Etage aus auf die Straße warfen. Als die Beamten eintrafen, waren im Parkhaus keine Personen anzutreffen. Das wohl schon ältere Kinderfahrrad lag auf dem Gehweg. Der Rahmen des Rades war gebrochen. Hinweise auf den Eigentümer haben sich bislang nicht ergeben.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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