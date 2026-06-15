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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz von Polizei, Zoll und Ausländeramt

Geseke/Erwitte (ots)

Am Freitag, den 12. Juni 2026, führten Kräfte der Polizeiwache und des Verkehrsdienstes in Lippstadt gemeinsam mit dem Hauptzollamt Bielefeld sowie dem Ausländeramt Soest einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr sowie der allgemeinen grenzüberschreitenden Kriminalität durch.

Hierzu wurden zunächst am Autohof Geseke und im weiteren Verlauf am Zubringer Erwitte-Anröchte stationäre Kontrollstellen eingerichtet.

Im Rahmen des Einsatzes stellten die Einsatzkräfte insgesamt 47 Verwarnungstatbestände wegen sonstiger Verkehrsverstöße fest. Darüber hinaus wurden drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der verbotswidrigen Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer sowie drei Verwarnungen aufgrund von Ladungsverstößen gefertigt. In fünf Fällen war die Betriebserlaubnis der kontrollierten Fahrzeuge erloschen. Zudem wurden gegen zwei Fahrzeugführer Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass ein Fahrzeugführer zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Der Aufenthaltsort der Person konnte ermittelt werden. Darüber hinaus wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

Im Zuge einer Fahrzeugkontrolle fanden die Beamten bei der Durchsuchung eines Fahrzeugführers ein verbotenes Messer auf. Gegen den Betroffenen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt und das Messer sichergestellt.

Darüber hinaus führten die Einsatzkräfte zahlreiche Bürgergespräche, um das subjektive Sicherheitsgefühl zu stärken. Verkehrsteilnehmer, die gegen Vorschriften der Straßenverkehrsordnung verstoßen hatten, wurden im Rahmen verkehrsdidaktischer Gespräche auf ihr Fehlverhalten hingewiesen und für die Gefahren ihres Handelns sensibilisiert.

Erfreulicherweise verhielt sich der überwiegende Teil der kontrollierten Verkehrsteilnehmer regelkonform. Nur vergleichsweise wenige Fahrzeuge und Fahrzeugführer gaben Anlass zu Beanstandungen und polizeilichem Einschreiten. Fahrten unter Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss wurden nicht festgestellt.

Seitens des Hauptzollamtes Bielefeld und des Ausländeramtes Soest wurden im Rahmen des Einsatzes keine Verstöße festgestellt.

Der Schwerpunkteinsatz stieß insgesamt auf eine positive Resonanz und wurde von den kontrollierten Verkehrsteilnehmern überwiegend zustimmend aufgenommen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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