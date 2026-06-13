POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 29jähriger Frau aus Lippstadt
Lippstadt (ots)
Die Suche nach der, seit dem 12.06.2026 vermissten 29jährigen Frau aus Lippstadt, kann eingestellt werden. Die Vermisste wurde lebend in Gütersloh angetroffen. Die Medien werden gebeten, das zur Verfügung gestellte Lichtbild zu löschen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche. (ko)
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