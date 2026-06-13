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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 29jähriger Frau aus Lippstadt

Lippstadt (ots)

Die Suche nach der, seit dem 12.06.2026 vermissten 29jährigen Frau aus Lippstadt, kann eingestellt werden. Die Vermisste wurde lebend in Gütersloh angetroffen. Die Medien werden gebeten, das zur Verfügung gestellte Lichtbild zu löschen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche. (ko)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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