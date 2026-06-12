POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 43-jährigen David John H.
Erwitte (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 43-jährigen David John H. wird zurückgenommen. Die Person wurde wohlbehalten durch Polizeikräfte angetroffen. Die Printmedien werden gebeten, das zur Verfügung gestellte Lichtbild zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche nach der vermissten Person. (jk)
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