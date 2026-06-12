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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 43-jährigen David John H.

Erwitte (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 43-jährigen David John H. wird zurückgenommen. Die Person wurde wohlbehalten durch Polizeikräfte angetroffen. Die Printmedien werden gebeten, das zur Verfügung gestellte Lichtbild zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche nach der vermissten Person. (jk)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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