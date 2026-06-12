POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 43-jährigen David John H.

Soest (ots) - Ein 48-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz steht im Verdacht, am Donnerstag (11. Juni) innerhalb weniger Stunden zwei Parfümdiebstähle in Soester Drogeriemärkten begangen zu haben. Der Tatverdächtige wurde in beiden Fällen durch Polizeibeamte gestellt und vorläufig festgenommen. Er soll am heutigen Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen ...

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