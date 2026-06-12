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POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 43-jährigen Mann aus Erwitte

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 43-jährigen Mann aus Erwitte
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Erwitte (ots)

Die Polizei sucht momentan nach dem 43-jährigen David John H. aus Erwitte. Er ist derzeit unbekannten Aufenthalts und befindet sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Eine Eigengefährdung der Person kann nicht ausgeschlossen werden. Der Vermisste ist 1.83 Meter groß, hat einen hohen Stirnansatz und trägt einen Oberlippen- sowie Kinnbart. Möglicherweise ist er mit einem E-Bike und einem schwarz-roten Kinderanhänger im Raum Erwitte oder in der näheren Umgebung unterwegs. Die bisherigen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden von David John H. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Wer den Vermissten sieht oder gesehen hat, wird gebeten, sich unverzüglich unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei zu melden. Auch vergangene Sichtungen im heutigen Tagesverlauf können der Polizei helfen, den möglichen Aufenthaltsbereich des Vermissten einzugrenzen. Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Bild darf zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung genutzt werden. (lh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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