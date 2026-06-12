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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz des Soester Verkehrsdienstes

Soest (ots)

Am 09.06.26 wurden im Zuge eines Schwerpunkteinsatzes des Soester Verkehrsdienstes eine Vielzahl an Fahrrad- und Zweiradkontrollen im Stadtbereich Soest durchgeführt.

Im Zeitraum von Morgens bis Mittags mussten 14 Verwarngelder und Ordnungswidrigkeiten wegen diversen Verkehrsverstößen erhoben werden. Zu den Verstößen gehörten mitunter das Fahren auf der falschen Straßenseite, das Fahren über rote Ampeln und die verbotene Nutzung des Handys.

Maßnahmen zur Sensibilisierung von Pedelec- und Radfahrenden zur Senkung der Unfallzahlen werden auch zukünftig eine wichtige Rolle in der Fachstrategie der Kreispolizeibehörde Soest spielen, weshalb es in unregelmäßigen Abständen immer wieder zu vergleichbaren Schwerpunkteinsätzen kommen wird.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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