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Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Verkehrsunfallflucht, Jugendliche leicht verletzt

Wettringen (ots)

Am Mittwoch (29.07.) ist es gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarkts an der Straße Gnoiener Platz zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein etwa 60-jähriger Mann mit einem dunklen Pkw in Höhe der dortigen Fahrradständer rückwärts. Dabei stieß er gegen das Rad einer 17-Jährigen, die gerade ihr Fahrrad parken wollte. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte die Jugendliche und verletzte sich leicht. Der unbekannte Autofahrer sagte der Radfahrerin nur, dass er sie nicht gesehen habe. Danach fuhr der Mann mit seinem Wagen vom Parkplatz.

Die Polizei sucht den Autofahrer sowie Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben. Diese melden sich bitte bei der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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