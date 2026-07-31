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Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Schwerer Verkehrsunfall 80-jähriger Emsdettener lebensgefährlich verletzt

Steinfurt (ots)

Am Freitag (31.07.) meldete ein Zeuge der Polizei gegen 12.30 Uhr ein auffällig fahrendes Fahrzeug auf dem Lengericher Damm in Richtung Lengerich. Das Fahrzeug sei mehrfach in den Gegenverkehr gefahren. Kurze Zeit später fuhr das Fahrzeug im weiteren Verlauf auf dem Saerbecker Damm gegen einen Baum. Der Fahrer, ein 80-jährige Emsdettener, konnte sich noch selbständig aus seinem Fahrzeug befreien, wirkte aber orientierungslos. Es wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt, der den Mann lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus geflogen hat. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich Saerbecker Damm / Overbecker Damm voll gesperrt. Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer vermutlich einen medizinischen Notfall. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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