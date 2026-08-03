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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Motorradfahrer schwer verletzt, Zusammenstoß mit Rehwild

Rheine (ots)

Am Freitag (31.07.) kam es auf der Brochtruper Straße in Rheine-Hauenhorst zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 66-jähriger Motorradfahrer fuhr gegen 14.00 Uhr auf der Brochtruper Straße in Richtung Burgsteinfurter Damm. Dort stieß er nach ersten Erkenntnissen mit einem Reh zusammen.

Der Rheinenser wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Motorrad entstand schätzungsweise ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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