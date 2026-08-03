Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Horstmar, Schwerpunktkontrollen Motorrad, rund 130 Motorradfahrer kontrolliert, diverse technische Veränderungen und Mängel

Kreis Steinfurt, Horstmar (ots)

Am Sonntag (02.08.) haben Kräfte der Direktionen Einsatz und Gefahrenabwehr sowie Verkehr in der Zeit von 11.00 Uhr bis 16.30 Uhr erneut Schwerpunktkontrollen bei Motorradfahrenden durchgeführt. Kontrolliert wurde auf beliebten Motorradstrecken.

In Horstmar-Leer wurde eine Kontrollstelle an der Straße "Haltern" eingerichtet. Bei schönem Sonntagswetter waren viele Kradfahrende unterwegs und insgesamt wurden rund 130 Kradfahrer kontrolliert. An der Kontrollstelle wurden mehrere Motorräder festgestellt, die technisch verändert waren oder technische Mängel hatten.

Abgasanlage verändert, Reifen abgefahren

Unter anderem hatten vier Motorradfahrer die Abgasanlage unzulässig verändert, zwei hatten abgefahrene Reifen und drei hatten ihr Krad technisch unzulässig verändert. Alle neun Fahrer durften nur noch direkt bis zur Halteranschrift fahren. Es wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. Darunter befanden sich auch zwei niederländische Fahrzeugführer, die vor Ort eine Sicherheitsleistung entrichteten.

Verwarngelder wurden unter anderem wegen nicht vorschriftsmäßiger Spiegel, Kennzeichenhalter, unzulässiger Fahrzeugteile oder fehlender Reflektoren erhoben.

Bei einem Motorradfahrer bestand der Verdacht, dass er das Motorrad unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Unzulässige Leisungssteigerung, unlesbares Kennzeichen

Bei einem anderen Motorrad war eine unzulässige Leistungssteigerung durchgeführt worden. Da hier der Verdacht bestand, dass durch die Leistungssteigerung die vorgelegte Fahrerlaubnis nicht mehr ausreichte, wurde das Kraftrad zur Begutachtung durch einen Sachverständigen sichergestellt. Darüber hinaus war das Kennzeichen so angebracht, dass es nicht mehr lesbar war. Daher bestand der Verdacht des Kennzeichenmissbrauchs. Auch die Abgasanlage entsprach nicht den gesetzlichen Vorschriften. Ein entsprechendes Strafverfahren bezüglich der Verstöße wurde eingeleitet.

Bei dem Einsatz wurden insgesamt zehn Bußgeldverfahren eingeleitet, 28 Verwarngelder vor Ort erhoben und ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wurden mehrere Kontrollberichte vor Ort ausgehändigt, um sicherzustellen, dass die Kräder wieder in ordnungsgemäßem Zustand versetzt werden.

Die Polizei im Kreis Steinfurt, insbesondere der Verkehrsdienst, wird auch weiterhin auf beliebten Motorradstrecken präsent sein und diese Kontrollaktionen wiederholen. Daher ein Appell an alle Motorradfahrenden: Fahren Sie immer nur mit einem technisch einwandfreien und verkehrssicheren Motorrad und halten Sie sich an Tempolimits - zu Ihrer eigenen und der Sicherheit aller anderen Verkehrsteilnehmer.

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