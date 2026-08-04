Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Automatenaufbruch

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Freitag (31.07.), 10.00 Uhr und Montag (03.08.), 12.30 Uhr einen Selbstbedienungsautomaten an der Kettelerstraße aufgebrochen.

Die Täter öffneten den Automaten gewaltsam. Daraus entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen eine mittlere dreistellige Bargeldsumme, einen Banknotenleser und einen Münzgeldzähler. Der Gesamtschaden liegt nach Schätzungen im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Wache in Emsdetten in Verbindung zu setzen, Telefon 02572/9306-4415.

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