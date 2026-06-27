Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Versicherung, jedoch unter Drogeneinfluss...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 27.06.2026 um 11:15 Uhr ein 38-Jähriger mit seinem E-Scooter in der Rittergartenstraße in 67433 Neustadt/W. unterwegs, als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei konnte festgestellt werden, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand und demnach auch keine Versicherungsplakette angebracht war. Ferner ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln bei dem Fahrer, welcher bereits im Jahr 2024 wegen einer Fahrt unter Kokaineinfluss in Erscheinung trat. Da dieser eine Vortest jedoch ablehnte, wurde der E-Scooter einem Bekannten übergeben und dem Mann eine Blutprobe entnommen. Nun kommen auf diesen mehrere Verfahren zu. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

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