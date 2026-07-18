Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einsatz der Kreispolizei anlässlich einer Veranstaltung der Hells Angels, Kontrollen durchgeführt

Saerbeck (ots)

Die Polizei hat am Samstag (18.7.) ab dem Nachmittag im Gewerbegebiet in Saerbeck an Kontrollstellen Personen- und Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Grund war eine geplante Veranstaltung der Rockergruppierung Hells Angels im Clubheim an der Straße Rheinsalm. Diese Veranstaltung wurde durch die Gruppierung nach Ankündigung des Polizeieinsatzes kurzfristig abgesagt.

Dennoch hatten sich Teilnehmer auf den Weg nach Saerbeck gemacht. Die Polizei kontrollierte diese Personen sowie die Fahrzeuge.

Während der Kontrollen kam es zu keinen Zwischenfällen, die ein polizeiliches Einschreiten erforderlich machten. Der Einsatz verlief insgesamt friedlich und störungsfrei. Der Verkehr wurde durch die eingerichteten Kontrollstellen nicht beeinträchtigt.

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