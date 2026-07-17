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Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Dreijährige bei Verkehrsunfall verletzt

Westerkappeln (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Dreijährigen ist es am Donnerstag (16.07.) gegen 16.00 Uhr auf der Straße Am Dölhof gekommen.

Ein 43-jähriger Mann aus Recke fuhr mit einem Pick-Up auf der Straße in Richtung Kreisverkehr. Etwa 100 Meter vor dem Kreisverkehr wollte der Mann nach links auf die dortige Tankstelle fahren. Zur selben Zeit lief eine 34-jährige Westerkappelnerin mit ihren beiden Kindern auf dem Bürgersteig an der Tankstelle. Beide Kinder waren mit einem Laufrad unterwegs. Beim Abbiegen des Pick-Up auf das Tankstellengelände ist es dann zur Kollision mit einem der beiden Kinder gekommen.

Die Dreijährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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