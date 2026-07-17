Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Dreijährige bei Verkehrsunfall verletzt

Westerkappeln (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Dreijährigen ist es am Donnerstag (16.07.) gegen 16.00 Uhr auf der Straße Am Dölhof gekommen.

Ein 43-jähriger Mann aus Recke fuhr mit einem Pick-Up auf der Straße in Richtung Kreisverkehr. Etwa 100 Meter vor dem Kreisverkehr wollte der Mann nach links auf die dortige Tankstelle fahren. Zur selben Zeit lief eine 34-jährige Westerkappelnerin mit ihren beiden Kindern auf dem Bürgersteig an der Tankstelle. Beide Kinder waren mit einem Laufrad unterwegs. Beim Abbiegen des Pick-Up auf das Tankstellengelände ist es dann zur Kollision mit einem der beiden Kinder gekommen.

Die Dreijährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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