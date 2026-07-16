Polizei Steinfurt

POL-ST: Schwerer Verkehrsunfall auf der L594, Motorradfahrer schwer verletzt mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Hörstel (ots)

Am Donnerstag (17.07.) um 17:13 Uhr ist die Polizei per Notruf über einen schweren Verkehrsunfall in Hörstel auf der Friedrich-Wilhelm-Straße (L594) in Kenntnis gesetzt worden. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 46-jähriger Ibbenbürener mit seinem PKW Skoda die Friedrich-Wilhelm-Straße von Hörstel kommend in Fahrtrichtung Ibbenbüren. Zeitgleich befuhr ein 41-jähriger Kradfahrer aus Ibbenbüren mit seiner Suzuki die Friedrich-Wilhelm-Straße in Gegenrichtung. In Höhe der Püsselbürener Straße (K17) wollte der PKW-Fahrer nach links abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der PKW-Fahrer offenbar den entgegenkommenden Kradfahrer und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Kradfahrer wurden schwer verletzt mit dem eingesetzten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des PKW wurde leicht verletzt. Das spezialisierte Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Steinfurt wurde vor Ort eingesetzt. Die Unfallstelle ist für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und zur Schadenshöhe dauern an.

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