Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Diebstahl aus Wohnung

Ladbergen (ots)

Am Mittwoch (15.07.) haben Unbekannte eine Seniorin in ihrer Wohnung in der Alten Schulstraße bestohlen.

Gegen 11.10 Uhr klingelte eine unbekannte Frau an der Wohnungstür. Als die Seniorin die Tür öffnete, um nachzusehen, betrat die Frau direkt die Wohnung. Diese gab sich als Mitarbeiterin einer Pflegeinstitution aus. Die Seniorin erklärte der Unbekannten, dass sie keine Pflege benötige und gut versorgt sei. Einige Zeit später verließ die Unbekannte die Wohnung. Die Ladbergerin merkte kurz darauf, dass ihr diverser Schmuck entwendet wurde. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Ermittlungen ergaben, dass eine Zeugin die unbekannte Frau beobachtete, die mit einem Mann zusammen im Haus unterwegs war. Sie sah, wie zunächst die Frau in die Wohnung der Seniorin ging. Kurz darauf ging auch der Mann dort hinein. Die Zeugin ging davon aus, dass es sich um Besucher handelte. Wie sich herausstellte, hat die Seniorin den Mann in ihrer Wohnung gar nicht bemerkt.

Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben. Die Frau war etwa 30 Jahre alt, circa 1,65 bis 1,75 Meter groß, korpulent und hatte schwarze Haare. Sie trug eine orange oder gelbliche Tasche bei sich. Der Mann war ebenfalls etwa 30 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hatte schwarze Haare. Beide trugen ein weißes Oberteil und eine helle Hose.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die beiden Personen geben können, sich auf der Wache in Lengerich zu melden, Telefon 05481/9337-4515.

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