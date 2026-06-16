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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung

Bergkamen (ots)

Am Montagmittag (15.05.2026) kam es gegen 13:40 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 49-jährigen Mannes aus Bönen.

Vor dem Eingang eines Supermarktes an der Geschwister-Scholl-Straße in Bergkamen, kam ein bislang unbekannter Mann auf den Bönener zu und sprühte ihm Pfefferspray in die Augen. Der Geschädigte konnte sich in der Supermarktfiliale Hilfe holen.

Der Täter flüchtete in der Zwischenzeit in unbekannte Richtung.

Er lässt sich wie folgt beschreiben:

   - ca. 30 Jahre alt
   - ca. 175cm groß
   - braune kurze Haare
   - 3-Tage-Bart
   - schwarzer Pullover
   - schwarze Jogginghose
   - führte einen E-Scooter

Es wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Zeugen, der Tatverdächtige oder weitere Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten sich bitte bei der Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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