Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Hohe Waldbrandgefahr im Kreis Steinfurt, Kreis und Kreispolizeibehörde rufen zu Vorsicht und umsichtigem Verhalten auf

Steinfurt (ots)

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und der hohen Temperaturen besteht im Kreis Steinfurt aktuell eine hohe Waldbrandgefahr. Auf dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes gilt für die Region aktuell Stufe 4 von 5 (Stand: 15. Juli). Der Kreis Steinfurt und die Kreispolizeibehörde Steinfurt rufen daher zu besonderer Vorsicht auf. "Bereits kleinste Zündquellen können Brände verursachen, die sich unter den aktuellen Witterungsbedingungen schnell ausbreiten und zu einer ernsten Gefahr für Menschen, Tiere und die Natur werden", erläutert Kreisbrandmeister Raphael-Ralph Meier. Insbesondere beim Aufenthalt in Wäldern, an Mooren und Heideflächen ist daher besondere Vorsicht geboten.

Das Entzünden offener Feuer ist grundsätzlich nur in den dafür zugelassenen Bereichen erlaubt. In der aktuellen Situation sollte möglichst vollständig darauf verzichtet werden. Glimmende Gegenstände oder Zigaretten dürfen keinesfalls in der Natur entsorgt werden.

Fahrzeuge sollten ausschließlich auf ausgewiesenen Parkflächen abgestellt werden. Heiße Fahrzeugteile, insbesondere Katalysatoren, können trockenes Gras entzünden und Brände auslösen. Darüber hinaus können Fahrzeuge, die auf Waldwegen abgestellt sind, Rettungswege versperren und das Eintreffen der Feuerwehr verzögern.

Wenn Rauch oder ein Feuer bemerkt werden, ist unverzüglich der Notruf 112 zu wählen. Der Brandort sollte möglichst genau beschrieben werden, damit die Einsatzkräfte den Einsatzort schnell finden. Von eigenen Löschversuchen rät Raphael-Ralph Meier eher ab: "Sie sollten nur unternommen werden, wenn dadurch keine Gefahr für die eigene Sicherheit entsteht. Brände breiten sich aber aktuell besonders schnell aus und können oft nur durch erfahrene Kräfte der Feuerwehr richtig eingeschätzt werden."

Der Kreis Steinfurt und die Kreispolizeibehörde beobachten die Entwicklung der Waldbrandgefahr kontinuierlich und stehen hierzu in engem Austausch mit den zuständigen Forstbehörden, Feuerwehren und weiteren Einsatzkräften.

"Ein umsichtiges und verantwortungsbewusstes Verhalten ist aufgrund der hohen Waldbrandgefahr zurzeit besonders wichtig. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann dazu beitragen, Waldbrände zu verhindern und Menschen, Tiere sowie wertvolle Naturflächen zu schützen", macht Theo Witte, Leiter des Amtes für Bevölkerungsschutz des Kreises Steinfurt, deutlich.

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