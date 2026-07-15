Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Verkehrsunfall auf der B 70

Neuenkirchen (ots)

Am Dienstag (14.07.) ist es auf der B 70 an der Anschlussstelle Catenhorn zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 28-jähriger Mann aus Rheine fuhr gegen 17.20 Uhr mit einem BMW auf der B 70 aus Rheine kommend. An der Anschlussstelle Catenhorn wollte er nach links abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem VW Golf, der auf der B 70 in Richtung Rheine fuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen anschließend gegen ein Verkehrsschild und einen Audi Q 5, der an der Anschlussstelle aus Richtung Catenhorn kommend wartete, um auf die B 70 auffahren zu können.

Bei dem Unfall sind der 28-Jährige sowie der Fahrer des VW Golf, ein 31-jähriger Mann aus Rheine leicht verletzt worden. Die Fahrerin des Audi und ihre beiden Beifahrer blieben unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 40.000 Euro.

Die B 70 war während der Unfallaufnahme gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

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