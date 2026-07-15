Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Wohnhaus

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag (14.07.) zwischen 07.30 Uhr und 13.00 Uhr in ein Reihenaus an der Rabenstraße, Ecke Spechtweg eingestiegen.

Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Täter ein Fenster auf, um in das Haus zu gelangen. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke. Die Unbekannten erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Parfüm und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

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