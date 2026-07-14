Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Büroräume, keine Beute

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Sonntag (12.07.), 18.00 Uhr und Montag (13.07.), 08.45 Uhr Zutritt zu Büroräumen am Lambertiring verschafft.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften die Täter sich über ein Fenster Zugang zu dem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Ecke Bergstraße. In dem Gebäude befinden sich ein Partyservice sowie Büros. Eine Kasse wurde entwendet, Bargeld befand sich jedoch nicht darin.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

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