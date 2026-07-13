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Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Schwerpunktkontrolle auf Motorradstrecken

Kreis Steinfurt (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde hat gemeinsam mit Beamten der Wachen am Sonntag (12.07.) erneut Schwerpunktkontrollen auf beliebten Motorradstrecken durchgeführt.

Weiterfahrt mehrfach untersagt

Ein Schwerpunkt war dieses Mal der Bereich um den Motorradtreff Felsenmühle. In Metelen befand sich eine stationäre Kontrolle, in der schwerpunktmäßig Motorradfahrende kontrolliert wurden. Hier wurden mehrere Motorräder festgestellt, die technisch verändert waren. Bei einem Motorrad waren die Veränderungen derart gravierend, dass die Verkehrssicherheit beeinträchtigt wurde und eine Weiterfahrt vor Ort untersagt werden musste. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Vier Motorradfahrenden wurde aufgrund technischer Veränderungen oder in einem Fall aufgrund von abgefahrenen Reifen nur noch die direkte Weiterfahrt zur Halteranschrift gestattet. Auch hier wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. Darunter befanden sich auch zwei niederländische Kradfahrer, die vor Ort eine Sicherheitsleistung zahlen mussten.

Verwarngelder wurden unter anderem wegen nicht vorschriftsmäßiger Spiegel, Kennzeichenhalter oder fehlender Reflektoren erhoben.

Auch Geschwindigkeitsüberwachung

In der stationären Kontrolle fand auch eine Geschwindigkeitsüberwachung mittels Lasermessgerät statt. Hier wurden zwei Autofahrer im Bußgeldbereich, ein Motorradfahrer im Verwarngeldbereich und vier Autofahrer im Verwarngeldbereich gemessen. Neben dem Kontrollteam war auch noch ein ziviles Polizeimotorrad im Einsatz. Dabei wurden fünf Geschwindigkeitsverstöße von Motorradfahrenden im Bußgeldbereich festgestellt.

Bei dem Einsatz wurden insgesamt 13 Bußgeldverfahren eingeleitet und 14 Verwarngelder vor Ort erhoben.

Die Polizei im Kreis Steinfurt, insbesondere der Verkehrsdienst, wird auch weiterhin auf beliebten Motorradstrecken präsent sein und diese Kontrollaktionen wiederholen. Daher ein Appell an alle Motorradfahrenden: Fahren Sie immer nur mit einem technisch einwandfreien und verkehrssicheren Motorrad und halten Sie sich an Tempolimits - zu Ihrer eigenen und der Sicherheit aller anderen Verkehrsteilnehmer.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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