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Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, schwerer Verkehrsunfall, zwei junge Männer schwer verletzt

Tecklenburg (ots)

In Leeden hat sich am Freitagvormittag (10.07.) gegen 10.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ein 23-jähriger Autofahrer aus Georgsmarienhütte fuhr mit einem grünen BMW auf der Grafenstraße in Richtung Lotter Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er einige hundert Meter vor der Anschrift Leedener Straße 28 von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine angrenzende Wiese. Dort kollidierte er mit einigen Bäumen.

Der Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Georgsmarienhütte, wurden schwer verletzt. Beide mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Das Auto wurde abgeschleppt.

Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise insgesamt auf rund 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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