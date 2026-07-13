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Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall, 81-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (10.07.) gegen 14.25 Uhr auf der Gravenhorster Straße ist eine 81-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden.

Die 81-Jährige aus Ibbenbüren fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Gravenhorster Straße. Auf Höhe der Hausnummer 149 wollte eine 59-jährige Autofahrerin aus Ibbenbüren mit ihrem weißen BWM rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt herausfahren. Zeugenangaben zufolge wollte die 81-Jährige zur gleichen Zeit die Fahrbahnseite wechseln.

Als die Autofahrerin mit ihrem Wagen mittig auf der Straße stand, stürzte die Pedelec-Fahrerin. Sie wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Der Unfallhergang ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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