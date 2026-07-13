Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall, 81-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (10.07.) gegen 14.25 Uhr auf der Gravenhorster Straße ist eine 81-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden.

Die 81-Jährige aus Ibbenbüren fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Gravenhorster Straße. Auf Höhe der Hausnummer 149 wollte eine 59-jährige Autofahrerin aus Ibbenbüren mit ihrem weißen BWM rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt herausfahren. Zeugenangaben zufolge wollte die 81-Jährige zur gleichen Zeit die Fahrbahnseite wechseln.

Als die Autofahrerin mit ihrem Wagen mittig auf der Straße stand, stürzte die Pedelec-Fahrerin. Sie wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Der Unfallhergang ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell