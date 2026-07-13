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Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Motorradfahrer schwer verletzt, Kollision mit Auto

Hopsten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Langenacker ist am Freitagmittag (10.07.) gegen 14.00 Uhr ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Ein 31-jähriger Autofahrer aus Lingen (Ems) fuhr zunächst auf der Straße Langenacker in Fahrtrichtung Schale. Er wollte dann nach links auf ein Grundstück der Hausnummer 3 abbiegen.

Dann kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden 30-jährigen Motorradfahrer aus Fürstenau. Dieser wurde schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht werden. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls alarmiert worden. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Der Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße Langenacker voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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