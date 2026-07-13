Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Rheine (ots)

Am Donnerstag (09.07.) ist es gegen 07.00 Uhr am Kreisverkehr Surenburgstraße/ Elter Straße/ Hemelter Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Pedelec-Fahrerin leicht verletzt wurde. Ein beteiligter Autofahrer flüchtete.

Die 50-jährige Geschädigte aus Rheine fuhr mit ihrem Pedelec auf der Surenburgstraße in Richtung Kreisverkehr. Auf dem Radweg wollte sie die Einmündung zur Elter Straße überqueren, um auf der Hemelter Straße weiter in Richtung Innenstadt Rheine zu fahren.

Ein auf der Elter Straße fahrender BMW nahm ihr die Vorfahrt. Nur durch eine Notbremsung konnte die 50-Jährige einen Zusammenstoß verhindern. Durch das Abspringen vom Fahrrad verletzte sich die 50-Jährige.

Der Unfallverursacher entfernte sich in unbekannte Richtung von der Unfallstelle. Die Polizei sucht den flüchtigen BMW-Fahrer oder Zeugen, die Angaben zur Sache machen können. Zum BMW kann lediglich gesagt werden, dass der Wagen schwarz war. Der Fahrer war ein Mann und soll alleine im Fahrzeug gesessen haben.

Zeugen melden sich bitte bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

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