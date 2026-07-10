Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Geschwindigkeitsmessungen im Kreisgebiet, zwei "Spitzenreiter" am Schwarzen Weg in Ibbenbüren

Kreis Steinfurt (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag (09.07.) im gesamten Kreisgebiet Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. An 17 Kontrollstellen wurden insgesamt 468 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit festgestellt.

Besonders auffällig war die Messestelle am Schwarzen Weg in Ibbenbüren. Im Bereich der 50er-Zone wurde 163mal eine zu hohe Geschwindigkeit gemessen. Zwei Fahrzeuge waren so schnell unterwegs, dass sie jeweils mit einem Bußgeld in Höhe von 320 Euro und einem Monat Fahrverbot rechnen müssen. Sie durchfuhren die Messestelle mit 98 und 100 Stundenkilometern.

Insgesamt wurden 312 Verwarngelder verhängt, 10 Zahlscheine ausgestellt und 146 Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben. In zwei Fällen gab es Strafanzeigen, jedoch nicht aufgrund eines Geschwindigkeitsverstoßes, sondern aufgrund von Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Neben Laser-Messungen, die von Beamten der Polizeiwachen sowie des Verkehrsdienstes durchgeführt wurden, waren auch zwei zivile Motorräder mit Videotechnik im Einsatz. Außerdem führten zwei mobile Messfahrzeuge Geschwindigkeitsmessungen durch.

Die Polizei wird auch weiterhin regelmäßig Messungen durchführen. Eine unangepasste und/oder überhöhte Geschwindigkeit gehört zu den Hauptunfallursachen. Halten Sie sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen! Und passen Sie Ihre Geschwindigkeit stets den Straßen-, Verkehrs- und Witterungsbedingungen an!

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